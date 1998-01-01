Танк Т-14 «Армата» оборудовали санузлом

Экипаж новейшего российского танка Т-14 не будет испытывать неудобства из-за физиологических потребностей, присущих каждому человеку. Платформа «Армата» позволила разместить внутри боевой машины устройство СЖО (средство жизнеобеспечения — прим.ред.) или, проще говоря, туалет. Об этом рассказали в Уральском конструкторском бюро транспортного машиностроения.

По информации ТАСС, данная модель танка изначально подразумевала выполнение экипажем длительных боевых задач, в связи с чем в Т-14 находится запас воды, еды и теперь даже санузел.

«Армата» — тяжелая гусеничная платформа, на основе которой создаются основной танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер и ряд другой боевой техники.

Ранее Пятый канал рассказал, когда начнутся государственные испытания Т-14.