Танк Т-14 «Армата» оборудовали санузлом

, 11:21 Видео 20

Российские конструкторы решили проблему танкистов, который вынуждены проводить много времени внутри бронированной машины.

Фото: Globallookpress.com

Экипаж новейшего российского танка Т-14 не будет испытывать неудобства из-за физиологических потребностей, присущих каждому человеку. Платформа «Армата» позволила разместить внутри боевой машины устройство СЖО (средство жизнеобеспечения — прим.ред.) или, проще говоря, туалет. Об этом рассказали в Уральском конструкторском бюро транспортного машиностроения.

По информации ТАСС, данная модель танка изначально подразумевала выполнение экипажем длительных боевых задач, в связи с чем в Т-14 находится запас воды, еды и теперь даже санузел.

«Армата» — тяжелая гусеничная платформа, на основе которой создаются основной танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер и ряд другой боевой техники.

Ранее Пятый канал рассказал, когда начнутся государственные испытания Т-14.

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

11:32
Один человек погиб в результате ДТП в Московской области — кадры с места
11:21
Танк Т-14 «Армата» оборудовали санузлом
11:01
«Перефотошопила!» — Ольга Орлова перепугала подписчиков новым фото
10:58
Google посвятил дудл Ладыженской. Чем она знаменита?
10:44
Самый жаркий февраль в истории Пятого канала
10:31
Сергей Лазарев с ностальгией вспомнил дебютный альбом группы Smash
10:20
На Пятом канале акция День Добрых Дел для Юлии Суходоловой
10:01
Пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП на Чукотки
9:55
Китайское судно протаранило и потопило вьетнамскую рыболовецкую лодку
9:42
В Греции освободили российского бизнесмена Калинина
9:41
Netflix снимет фильм по роману Маркеса «Сто лет одиночества»
9:27
Видео: Момент жесткого тарана российским кораблем моста в Пусане от первого лица
9:15
«Как же Воле повезло!» Ляйсан Утяшева похвасталась идеальной фигурой — фото
8:53
Видео: Известный продюсер на Bentlеу пытался объехать пробку по «встречке»
8:46
В Кабмине призвали американского дипломата учить азы международного права
8:41
Эксперты: бассейны в отелях таят смертельную опасность
8:34
Видео: Рэпер Шокк сообщил о депортации своей жены из Германии
8:27
Два человека погибли при взрыве газа в Алтайском крае
8:18
Что женщины мечтают получить в подарок на 8 марта — результаты опроса
8:11
Эксперты: лимузин Aurus составит конкуренцию Bentley и Rolls-Royce

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

5 фев

Западные эксперты назвали российские танки «кошмаром НАТО»

30 янв

США не смогли приобрести украинский танк «Оплот»

28 янв

В НАТО назвали возможности российского флота беспрецедентными

«Ювентус» — «Атлетико»: Где посмотреть онлайн футбольный матч 12 марта
«Барселона» — «Лион» — где смотреть онлайн матч Лиги Чемпионов УЕФА 13 марта
«Бавария» — «Ливерпуль». Где посмотреть матч онлайн 13 марта
21 марта — годовщина возвращения Крыма в состав России

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Не пропустите! 10 марта на Пятом новый выпуск проекта «Загадки подсознания»

В воскресенье, 10 марта, в 13:05 Пятый канал вместе с экспертами расскажет о всевозможных фобиях.

5-tv.ru

Цифры дня

Самый жаркий февраль в истории Пятого канала!

В целом за месяц доля Пятого канала в аудитории «Все 18+» составила 7,14%, что является абсолютным рекордом! Россиянам пришлись по душе традиционные детективные предложения канала, премьерные выпуски новых проектов Пятого также нашли отклик в зрительских сердцах!

Для рекламодателей

Пресса о компании

Российские телезрители на Страже Отчизны

Успешная премьера на Пятом канале собрала рекордное число телезрителей.

5-tv.ru

Реклама