Названы 11 симптомов, которые помогут распознать рак на ранней стадии

Онкологические заболевания стали одной из главных проблем XXI века в сфере здравоохранения. Специалисты активно изучают этот тип диагнозов и работают над различными лекарствами. Благодаря исследованиям удалось определить немало различных симптомов, 11 из которых помогут выявить рак на ранней стадии.

Постоянная усталость — симптом рака?

Непроходящее чувство усталости может оказаться сигналом, что вы больны — не исключены рак толстой кишки и лейкемия. Отличительная особенность слабости при онкологии в том, что она будто «парализует» человека. Избавиться от этого ощущения невозможно даже после отдыха. Однако если вы ежедневно работаете на износ и регулярно недосыпаете — причина усталости, скорее всего, не в заболевании, в изнуряющем графике. Специалисты отмечают, что при заболевании раком упадок сил наблюдается даже в случае умеренной нагрузки.

Плохой сон — симптом рака?

Плохой сон давно стал частью неотъемлемой частью жизни современного человека. Однако причиной вялого состояния после сна не всегда оказывается плохая экология или загруженность на работе. Рост злокачественной опухоли пагубно влияет на биохимические процессы организма. За этим традиционно следует высокая утомляемость и даже бессонница. Если вы плохо спите и не понимаете, в чем причина, — лучше всего обратиться за консультацией к врачу.

Потеря веса — симптом рака?

Не стоит оставлять без внимания резкую потерю веса, если объективных причин для нее нет. Злокачественное образование приводит к сбою в обмене веществ — замедляется синтез белков. А их расщепление, наоборот, ускоряется. Больной быстрее обычного теряет полученную через пищу энергию, процесс подпитки организма нужными веществами, наоборот, происходит медленнее. Резкое снижение веса без диет и физических упражнений — повод задуматься о здоровье.

Уплотнения на теле — симптом рака?

Один из самых тревожных симптомов рака — уплотнения на теле. Если вы обнаружили их — незамедлительно обратитесь за медицинской помощью. Также не оставляйте без внимания веснушки, родинки и бородавки, которые выделяются чем-либо среди прочих на вашем теле. Кроме того, отмечайте изменения их цвета, размера и любые нехарактерные покраснения и кровотечения на коже. Однако не всякое уплотнение свидетельствует об онкологии. Это может быть скопление жидкости или доброкачественная опухоль.

Проблемы со стулом — симптом рака?

Признаком онкологического заболевания могут стать проблемы при посещении санузла. Слишком частый стул, запоры и диареи, кровь и болезненные ощущения при мочеиспускании — один из симптомов таких диагнозов. Причиной запора может быть рак толстой кишки, при котором понос и диарея чередуются.

Выпадение волос — симптом рака?

Выпадение волос у многих ассоциируется со сторонними заболеваниями или химиотерапией, которую проходят лечащиеся от онкологии пациенты. Однако уменьшение волосяного покрова может сигнализировать об онкологии, когда человек еще не знает о своем недуге. Причиной выпадения волос при недиагностированной онкологии является опухоль кожного покрова и его придатков.

Кашель — симптом рака?

Онкологические заболевания тесно связанны с иммунной системой. Симптомом рака может оказаться хронический кашель, в особенности, если он вызывает болезненные ощущения в груди, спине или плечах. Затруднения при приеме пищи или питье могут быть вызваны раком горла или пищевода. Не стоит игнорировать такие симптомы.

Когда жар — симптом рака?

Постоянный необъяснимый жар — еще один «звоночек», на который стоит обратить внимание. Высокая температура у больного раком может возникнуть по ряду причин. Это может быть как результатом жизнедеятельности раковых клеток, так и следствием воспалительных процессов в тканях.

Симптомы онкологии у женщин и мужчин

Женщинам в случае подозрений на онкологию важно обратить внимание на уплотнения груди. Специалисты заявляют, что 10% случаев рака молочной железы обусловлены генетически. Знание семейного анамнеза станет хорошим подспорьем против ненужных тревог или, наоборот, поможет определить болезнь заранее. То же касается мужчин среднего и зрелого возраста, среди которых рак яичка из-за генетической предрасположенности колеблется от 20 до 50%.

Внешние симптомы рака

Отеки и любые другие необъяснимые изменения во внешнем виде — это тоже повод, чтобы обратиться ко врачу. В число изменений, которые могут сигнализировать об онкологии, входит изменение цвета кожи: как потемнение, так и осветление.

Симптомы раковых метастазов

Некоторые симптомы онкологии можно спутать с массой других, менее опасных заболеваний. Особенно, когда речь заходит о метастазах. Новообразования «уходят» в кости, мозг и легкие. Больной может жаловаться на мигрень, боль в костях или одышку. Однако причиной недомогания будет вовсе не головная боль, сезонная аллергия или ушиб, а онкология.

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