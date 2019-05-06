Орден Отечественной войны учрежден 20 мая 1942 года. Его вручали рядовым и командирам, которые проявили храбрость и мужество на фронтах или способствовали успеху боевых операций. Это первая награда Великой Отечественной. В статуте ордена, впервые в советской истории, перечислены подвиги, за которые представляли к награде.

Настоящие подвиги на поле боя часто заслуживали не одной награды. Советские артиллеристы под командованием капитана Криклия уничтожили 32 фашистских танка, а подвигом считалось поражение трех тяжелых машин или пяти легких.

Авторы рисунка художники Сергей Дмитриев и Александр Кузнецов. Рубиновую пятиконечную звезду обрамляют золотые лучи. За ними скрещенные винтовка и шашка. В середине щиток с золотыми серпом и молотом. По кругу белый поясок с надписью — «Отечественная война».

В списке кавалеров ордена не только русские имена. Пилоты французской эскадрильи «Нормандия — Неман» сражались против фашистов бок о бок с советскими летчиками. Пятерых из них представили к награде орденом Отечественной войны.

С 1942 по 1945 годы орденом Отечественной войны I и II степени было награждено один миллион 276 тысяч человек.

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