«Мертворожденная инаугурация»: Астролог пророчит Зеленскому потерю президентства

Украинский астролог Влад Росс не советует избранному президенту Незалежной Владимиру Зеленскому вступать в должность 19 мая, как того хочет сам новоиспеченный политик.

Гороскоп на 16 мая: Девы, перестаньте уворачиваться от стрел Амура!

Аргументы астролога под стать его науке — в воскресенье, 19 мая, наступит полнолуние, что усугубится сатанинским по лунному календарю днем. Более того, противостояние небесных тел обернется для бывшего шоумена таким образом, что он потеряет президентскую власть, так и не успев вступить в полномочия.

«Сатанинский лунный день, полнолуние и оппозиция Солнца с Луной приведет к противостоянию с парламентом у Зеленского, вторит этому Уран в соединении с Венерой — правителем МС (МС — середина неба в натальной карте — прим.ред.), обозначая переворот власти и импичмент! Луна в шахте без единого сходящегося явного аспекта будет мертворожденной инаугурацией!», — написал Росс в Facebook.

facebook @Влад Росс

Едва ли Зеленский прислушается к совету астролога, ведь в его планах — успеть вступить в должность президента до 28 мая с тем, чтобы иметь возможность распустить Верховную раду. Парламентарии в свою очередь всячески пытаются оттянуть момент инаугурации бывшего шоумена.