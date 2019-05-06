Фото: Дочь Розы Сябитовой улетела в Париж с новым избранником

Дочь популярной российской телеведущей Розы Сябитовой — 27-летняя Ксения — улетела в Париж с новым избранником, сообщает StarHit.

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Instagram @k_syaba

Четыре года назад девушка пережила тяжелый развод с мужем — юристом Андреем Снетковым. С тех пор о ней почти ничего не было слышно. Даже звездная мать, которая часто любит пооткровенничать на публике, старалась лишний раз не упоминать имя своей дочери. Однако несколько дней назад Сябитова-младшая наконец-то дала о себе знать.

В соцсетях появились ее фотографии с пока что неизвестным кавалером. На снимках пара гуляет по парижскому Диснейленду и целуется. По информации издания, мужчина уже сделал Ксении Сябитовой предложение. Но о дате свадьбы пока никто ничего не знает.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему знаменитая сваха Роза Сябитова, сама до сих пор не замужем.