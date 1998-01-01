Сваха Сябитова объяснила, почему сама не замужем — видео

, 9:55 Видео 48

Профессиональная сваха сказала, что, либо она занимается своей личной жизнью, либо чужой. Третьего не дано.

Фото, видео: ТАСС / Фадеичев Сергей, instagram.com @syabitova_roza

Профессиональная сваха Роза Сябитова объяснила всем интересующимся, почему сама не выходит замуж. Свою точку зрения на этот вопрос она более чем подробно объяснила в видеоролике на своей странице в Instagram.

— Историческая справка: сваха обязана быть не замужем, — безапелляционно заявила Сябитова.

В качестве аргумента она отослала поклонников к поставленному еще в 1970-е годы знаменитому спектаклю режиссера Георгия Товстоногова «Ханума», в котором сваха, когда собралась замуж, всю свою «базу данных» и работу передала коллеге.

— Мужчина — это самое ценное, это венец природы. Уверяю вас, я знаю, я мать, которая родила мужчину. Так вот, мужчина требует очень много внимания к себе и заботы. Путь к сердцу мужчины лежит не через желудок, это само собой разумеющееся, путь лежит через его эго. Он самый-самый-самый. Так вот, если вы выходите замуж, то мужчина становится вашим центром вселенной. И все остальное, все ваши привычки, желания, хобби, и вообще вся ваша жизнь отодвигается на задний план, — объяснила Сябитова.

По ее убеждению, если женщина выходит замуж за действительно любимого человека, никакая карьера уже невозможна. Так и сваха — либо она занимается своей личной жизнью, либо личной жизнью других женщин.

При этом Сябитова поспешила заверить переживающих за нее поклонников, что мужчина у нее есть, и сексом она занимается регулярно. Просто ее спутник не входит в клан Сябитовых, состоящий из двоих детей Розы Раифовны, будущего зятя, невестки и внуков, а просто, как «некая новая планета», летает «вокруг орбиты», иногда останавливается и «дальше пролетает мимо».

Ранее Роза Сябитова рассказала, почему долго терпела побои мужа с уголовным прошлым.

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