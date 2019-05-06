«Родила! Мальчик!»: Звезда 90-х Наталья Штурм сообщила радостную новость

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Певица опубликовала серию фотографий из больницы и рассказала, что стала бабушкой.

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Фото, видео: Instagram @nataliashturm

Певица, пользовавшаяся особой популярностью в 90-е, Наталья Штурм сообщила о прибавлении в семействе. Звезда эстрады опубликовала в Instagram новый пост, в котором сообщила, что стала бабушкой.

Свою публикацию артистка сопроводила серией фотографий из больницы. На некоторых из них запечатлена ее дочь Елена в окружении цветов и шаров: молодая мама широко улыбается и буквально искрится счастьем.

Для новоиспеченной бабушки этот день тоже стал настоящим праздником. Она успела сделать снимки с новорожденным внуком, на которых не может сдержать умиления. Своими эмоциями она поделилась с поклонниками, от которых тут же получила бурный отклик.

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Пользователи принялись поздравлять звезду с прибавлением в семействе и оставили множество трогательных пожеланий в комментариях.

«Наталик, поздравляю! Здоровья внуку, радости вам с Леной»

«Поздравляю! Красавец, наверное, и богатырь! По-другому с такими родственниками никак

«Дорогая, поздравляю! Это так круто! Ты самая молодая и красивая бабушка из всех, кого я знаю», — написали поклонники.

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