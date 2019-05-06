Машина посольства Италии столкнулась с автомобилем полиции в Москве

Машина посольства Италии столкнулась с автомобилем полиции в Мерзляковском переулке в Москве. В результате аварии пострадали три сотрудника ППС — двое правоохранителей попали в больницу, решается вопрос о госпитализации третьего постового.

Пятый канал

Авария произошла 6 апреля возле дома номер 18 по Мерзляковскому переулку недалеко от Нового Арбата. Источник в правоохранительных органах подтвердил РИА Новости, что легковая машина была с итальянскими номерами, но уточнил, что «никакого отношения к посольству она не имеет».

Пятый канал

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на западе Украины в реку упала грузовая машина с туристами.