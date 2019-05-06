Момент ДТП с полицейской машиной в Москве попал на видео

Момент с ДТП 6 мая в Мерзляковском переулке Москвы попал на видео. На кадрах, опубликованных Следственным комитетом (СК) показано, как черный автомобиль протаранил машину ППС.

По предварительным данным, водитель внедорожника отвлекся от дороги, отвечая на вопрос ребенка и врезался в машину полиции. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью». Водитель черной машины находится в следственном отделении, его допрашивают правоохранители.

В результате аварии пострадали трое сотрудников полиции — они получили травмы разной степени тяжести и были доставлены в больницу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жертвами страшной аварии на Кубани стали пять человек.