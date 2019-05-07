Видео: Центр Москвы перекроют из-за генеральной репетиции Парада Победы

Работающих москвичей сегодня ждет непростой день. Несмотря на рабочий день, центр столицы во вторник, 7 мая, закрыт для проезда транспорта с раннего утра — из-за генеральной репетиции Парада Победы.

Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», еще в 5:30 закрыли для движения участок Тверской и Моховой улиц, а также Охотный ряд, Москворецкую, Кремлевскую, Гончарную, Котельническую, Устьинскую набережные.

Закрыты для проезда Чугунный мост, а также Большой и Малый Москворецкие мосты и еще целый ряд близлежащих улиц. До 08:00 нет проезда по Звенигородскому шоссе, Красной Пресне и Триумфальной площади. Затем на два часа движение возобновится и снова закроется в 10:00 — до окончания репетиции.

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Помимо этого, с 10:30 до 13:00 из-за проведения шествия «Бессмертный батальон» будет закрыта для движения часть улицы Маршала Василевского.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о пробках в Москве в связи с ночной репетицией парада ко Дню Победы — по городу ехали более 130 единиц техники.