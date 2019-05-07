Евгения Медведева заболела в середине тура Stars On Ice

, 8:27 Фото 524

Российская фигуристка, выступающая в одиночном катании, слегла с температурой.

Фото: Instagram @jmedvedevaj

Двукратная чемпионка мира, двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года, российская фигуристка Евгения Медведева заболела в середине тура Stars On Ice.

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Об этом 19-летняя спортсменка рассказала на своей странице в Instagram в разделе сторис. Евгения Медведева опубликовала фото, на котором она лежит, укутавшись в одеяло.

«Заболеть в середине тура», — написала спортсменка.

Instagram @jmedvedevaj

Судя по всему, это не заставило фигуристку прервать тур в рамках шоу Stars On Ice. У Евгении Медведевой достаточно плотный график — она выступит в 12 городах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Загитова отписалась от Медведевой после ее выступления в латексе. Фигуристки больше не в друзьях друг у друга в социальных сетях.

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