Лес в огне: Природные пожары продолжают захватывать все новые территории

За Уралом полыхают десятки тысяч гектаров. В Красноярском крае пожары уже вплотную подступили к федеральным трассам и улицам на окраинах городов. Кадрами водители делятся в сети: дорога превратилась в огненную стену. Из-за ветра остановить пламя практически невозможно.

На юге Сахалина причиной крупного пожара стала поврежденная линия ЛЭП. Искра попала на сухую траву, поле за считанные минуты охватило пламя, которое угрожало населенным пунктам. Возгорание удалось быстро потушить, а вот восстановление энергоснабжения заняло куда больше времени.

Противопожарный режим действует сейчас в 47 регионах страны. В столице и Подмосковье синоптики продлили «желтый уровень опасности» из-за жаркой погоды. В Москва и области сегодня будет около 26-ти градусов. Спасатели предупреждают, что любая искра или непотушенный костер могут привести к катастрофическим последствиям.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что природные пожары угрожают заповедникам Сибири и Дальнего Востока.