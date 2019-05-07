Глава столичного ЖКХ Гасангаджиев отправлен в отставку

Мэр Москвы Сергей Собянин отправил в отставку главу столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства Гасана Гасангаджиева, пишет РБК.

В соответствующем распоряжении на сайте мэрии Москвы говорится, что глава ЖКХ покинул пост по собственной инициативе.

Гасангаджиев возглавлял столичный департамент ЖКХ с 2017 года, а до этого был генеральным директором «Мосгаза». На его место назначен заместитель руководителя департамента капитального ремонта Москвы Александр Соловьев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об отставке главы столичного ГИБДД Виктора Коваленко.