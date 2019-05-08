Месси, чао! «Ливерпуль» сенсационно разгромил «Барсу» и вышел в финал Лиги чемпионов

, 0:03 Видео 2 165

Английский клуб отыгрался после гостевого поражения и разгромил амбициозных испанцев на домашней арене.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com, Twitter @Alex88spb

Тема:
Лига Чемпионов 85

Английский футбольный клуб «Ливерпуль» в тяжелейшем матче разгромил испанскую «Барселону» на домашнем стадионе и вышел в финал Лиги чемпионов (ЛЧ).

«Мерсисайдцы» проиграли «Барселоне» в первом полуфинальном матче со счетом 0:3 и мало кто верил, что «Барса» после такой победы не станет финалистом ЛЧ.

Но сенсация случилась! «Ливерпуль» не только отыгрался, но и вырвал победу, забив четыре безответных мяча у себя дома. По сумме двух матчей английский клуб сенсационно вышел в финал престижного европейского турнира.

Зрители назвали противостояние на поле Энфилда «великим футболом».

«Ливерпуль» на родном поле забивал дублями — по два мяча в ворота «Барселоны» отправили нападающий Дивок Ориги на седьмой и 79-й минутах и полузащитник Джорджиньо Вейналдум на 54-й и 56-й.

«Ливерпуль» вышел в финал ЛЧ в девятый раз в истории. А победителями престижного европейского турнира «красные» — такое прозвище у игроков клуба — становились пять раз. Равно как и проигравшая им «Барселона».

Финал Лиги чемпионов пройдет в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» 1 июня 2019 года.

Соперником «Ливерпуля» в финальном матче станет победитель второй пары полуфиналистов — еще одного английского клуба «Тоттенхэма» и голландского «Аякса». Их первая встреча закончилась гостевой победой голландцев со счетом 1:0.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как «Барса» дома обыграла «Ливерпуль» в первом полуфинальном матче.

Тема:
Лига Чемпионов 85
8 мая
Прогноз на полуфинал Лиги чемпионов «Аякс» — «Тоттенхэм»
7 мая
Сможет ли «Ливерпуль» сотворить чудо и пройти «Барселону» в ½ Лиги чемпионов
2 мая
Лионель Месси и «Барселона» разгромили «Ливерпуль» на «Камп Ноу»
1 мая
«Аякс» победил «Тоттенхэм» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов
18 апр
«Тоттенхэм» выстоял в Манчестере и вышел на «Аякс» в полуфинале Лиги чемпионов
17 апр
«Ливерпуль» обыграл «Порту» и вышел на «Барселону» в полуфинале Лиги чемпионов
17 апр
В Манчестере и Порту определяются участники полуфинала Лиги чемпионов
17 апр
«Порту» против «Ливерпуля» — где посмотреть матч Лиги чемпионов онлайн 17 апреля
16 апр
«Сенсационная история!»: «Аякс» обыграл «Ювентус» в ¼ Лиги чемпионов со счетом 2:1
16 апр
«Барселона» победила «Манчестер Юнайтед» в ¼ финала Лиги чемпионов

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

13:17
В результате наезда на группу малышей в Японии погибли двое
13:07
«Хочу видеть его в команде» — тренер «Зенита» о судьбе Кокорина
12:58
Борис Моисеев получил на юбилей дорогостоящий подарок
12:50
Макс Барских попал в страшную аварию на дороге в США — фото
12:46
О гибели группы при сходе лавины на Алтае рассказали выжившие девушки
12:33
Не стало автора песни «Прекрасное далеко» Евгения Крылатова
12:23
Фотопрогноз: На кого похож сын принца Гарри и Меган Маркл?
12:14
В центре Москвы найдено тело полицейского
12:07
Прогноз на полуфинал Лиги чемпионов «Аякс» — «Тоттенхэм»
12:00
В честь 9 мая Одноклассники запустят онлайн-акцию «Бессмертный полк»
11:53
Андрею Мерзликину грозит срок за незаконное пересечение молдавской границы
11:41
Иран отказался от части обязательств по ядерной сделке
11:35
Акция «Бессмертный полк» проходит в Сирии
11:25
Музыканты из ВКонтакте станут участниками крупнейших европейских фестивалей
11:20
«Я себя резала»: Гузеева впала в глубокую депрессию после смерти матери
11:09
Российских учителей научат правилам поведения в соцсетях
10:57
На юге Сицилии продают дома за один евро
10:50
Видео: В Киеве предложили установить ядерные мины на границе с Россией
10:45
Агрессивный маркетинг: в Петербурге промоутеры чая с кулаками отвоевывают территорию
10:18
США направляют госпитальное судно в Венесуэлу

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Три самых необычных способа покрасить яйца к Пасхе
День весны и труда — что это за праздник и почему его отмечают
6 мая — день начала Рамадана. Как правильно поститься

Цифры дня

«Светская хроника» — еще больше звездных новостей!

Программа «Светская хроника» принесла Пятому второе место среди всех федеральных каналов 19 апреля в ночном показе по России в целом. Узнавать все новости из жизни звезд в главном тележурнале страны стало хорошей традицией для россиянок.

Для рекламодателей

Новости канала

27 работ Пятого канала вышли в финал ежегодного конкурса «МедиаБренд»

Опубликован шорт-лист VII ежегодного конкурса «МедиаБренд». Пятый канал стал финалистом в рекордном количестве номинаций.

5-tv.ru

Пресса о компании

Сериалы Пятого канала получили награды фестиваля Detective FEST

Сериал Пятого канала «Стражи Отчизны» признан победителем в жанровой номинации — телевизионные сериалы детективной и правоохранительной тематики.

5-tv.ru

Реклама