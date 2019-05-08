Месси, чао! «Ливерпуль» сенсационно разгромил «Барсу» и вышел в финал Лиги чемпионов

Английский футбольный клуб «Ливерпуль» в тяжелейшем матче разгромил испанскую «Барселону» на домашнем стадионе и вышел в финал Лиги чемпионов (ЛЧ).

«Мерсисайдцы» проиграли «Барселоне» в первом полуфинальном матче со счетом 0:3 и мало кто верил, что «Барса» после такой победы не станет финалистом ЛЧ.

Но сенсация случилась! «Ливерпуль» не только отыгрался, но и вырвал победу, забив четыре безответных мяча у себя дома. По сумме двух матчей английский клуб сенсационно вышел в финал престижного европейского турнира.

Зрители назвали противостояние на поле Энфилда «великим футболом».

«Ливерпуль» на родном поле забивал дублями — по два мяча в ворота «Барселоны» отправили нападающий Дивок Ориги на седьмой и 79-й минутах и полузащитник Джорджиньо Вейналдум на 54-й и 56-й.

«Ливерпуль» вышел в финал ЛЧ в девятый раз в истории. А победителями престижного европейского турнира «красные» — такое прозвище у игроков клуба — становились пять раз. Равно как и проигравшая им «Барселона».

Финал Лиги чемпионов пройдет в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» 1 июня 2019 года.

Соперником «Ливерпуля» в финальном матче станет победитель второй пары полуфиналистов — еще одного английского клуба «Тоттенхэма» и голландского «Аякса». Их первая встреча закончилась гостевой победой голландцев со счетом 1:0.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как «Барса» дома обыграла «Ливерпуль» в первом полуфинальном матче.