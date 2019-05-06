Природные пожары угрожают заповедникам Сибири и Дальнего Востока

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В заповеднике «земля леопарда» объявлен пятый — чрезвычайный — уровень пожарной опасности.

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Фото, видео: РИА Новости / Евгений Епанчинцев, Пятый канал

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Погода 3750

Пожары угрожают природным заповедникам Дальнего Востока и Сибири. Так, на юге Приморского края объявлен пятый — чрезвычайный — класс пожарной опасности в заповеднике «Земля леопарда», расположенном в Хасанском районе. Об этом сообщается на официальной странице гидрометеослужбы Приморского края.

Лесные пожары на юге Приморья начались в декабре 2018 года и продолжаются до сих пор. Причина — аномально теплая и сухая зима с минимальным количеством осадков.

А в Сибири заповедник «Хакасский» пострадал от огня степного пожара, который перекинулся на его лесную часть. Общая протяженность пожара составила около 12 километров. Об этом сообщает пресс-служба администрации Республики Хакасия. Открытое пламя потушили в течение нескольких часов. В настоящее время продолжается ликвидация оставшихся очагов горения.

По предварительной информации, причина возгорания — неосторожное обращение с огнем.

За минувшие выходные, по данным администрации Хакасии, ликвидировано 20 степных пожаров и 18 палов травы. С 30 апреля по 5 мая в Хакасии зарегистрировано семь лесных пожаров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как из лесного пожара спасли новорожденных лисят по Иркутском.

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