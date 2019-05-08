Меган Маркл и принц Гарри подумывают о втором ребенке

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл, ставшие буквально пару дней назад родителями, уже подумывают о рождении второго ребенка, сообщает Express.

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По данным источников издания в окружении семьи, герцогиня Сассекская неоднократно говорила об этом. В недавно отремонтированном коттедже Фрогмор, где проживают принц Гарри и Меган Маркл, места хватит всем.

«Там так много места, что они могут гулять с ребенком и собаками, при этом не чувствовать, что за ними кто-то наблюдает. Вот что важно! Меган там так счастлива по сравнению с Кенсингтонским дворцом. Это как день и ночь», — сказал источник издания.

Принц Гарри 6 мая во время общения с журналистами отметил, что буквально через пару дней они с женой планируют показаться на публике с новорожденным сыном и сделать семейное фото.

«Я думаю, мы увидимся с вами, ребята, вероятно, через два дня, как и запланировано, чтобы все смогли увидеть ребенка», — заявил принц Гарри.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фолловеры обрушились с критикой на Миддлтон после родов Маркл. Пользователи считают, что публикация официального поздравления, спустя десять часов, — верх неприличия.