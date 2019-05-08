Меган Маркл и принц Гарри подумывают о втором ребенке

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл, ставшие буквально пару дней назад родителями, уже подумывают о рождении второго ребенка, сообщает Express.
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По данным источников издания в окружении семьи, герцогиня Сассекская неоднократно говорила об этом. В недавно отремонтированном коттедже Фрогмор, где проживают принц Гарри и Меган Маркл, места хватит всем.
Принц Гарри 6 мая во время общения с журналистами отметил, что буквально через пару дней они с женой планируют показаться на публике с новорожденным сыном и сделать семейное фото.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что фолловеры обрушились с критикой на Миддлтон после родов Маркл. Пользователи считают, что публикация официального поздравления, спустя десять часов, — верх неприличия.