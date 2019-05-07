«Поздно!»: Фоловеры обрушились с критикой на Миддлтон после родов Маркл

Британия всю ночь отмечала появление на свет первенца принца Гарри и Меган Маркл. Букмекеры вовсю принимают ставки на вероятные имена. Лидируют — Артур и Александр.

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Между тем, еще до получения имени мальчик обзавелся титулом — официально он — граф Данбарский. Обстоятельства его рождения — по-британски туманны. Где он появился на свет — держится в строжайшем секрете.

Но СМИ, ссылаясь на анонимные источники, сообщают, что это случилось в элитной частной клинике. Там ценник на роды начинается от 20-ти тысяч долларов, а в палатах счастливым родственникам подают шампанское с устрицами.

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Новорожденного жаждут увидеть тысячи фанатов по всей стране — они собираются у Букингемского дворца. На главных символах Лондона — Тауэрском мосту и колесе обозрения — специально включили праздничную подсветку.

Не смогли британцы обойти своим вниманием и жену старшего брата новоиспеченного отца Кейт Миддлтон. Они обрушились на нее с критикой, что поздравление с рождением малыша было опубликовано, лишь спустя десять часов.

«Так поздно!» — цитируют «Дни.ру» одного из возмущенных фолловеров.

Ему вторят и остальные, посчитав, что таким образом Кейт выразила свое неуважение к бывшей американской актрисе.

Ранее 5-tv.ru публиковал видообращение принца Гарри, в котором он во всех красках описал свои эмоции от появления первенца.