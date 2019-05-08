Герои нашего времени: российские волонтеры помогают пожилым людям

Герои нашего времени — так называют российских волонтеров. Все больше молодых людей готовы поддержать пожилых людей, инвалидов. Помогают кто чем может.

К примеру, в Екатеринбурге молодой строитель Антон бесплатно делает ремонт, в Дагестане школьники помогают ветеранам в огороде.

О тех, кто спешит делать добро — Мурад Магомедов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о воспитанниках интерната для детей с проблемами зрения и слуха, которые приняли участие в постановке вместе с солистами Мариинского театра и «Современника».