Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что по-прежнему хочет видеть Александра Кокорина в составе команды. Эти слова прозвучали на пресс-конференции в среду, 8 мая. По информации телеканала 78, уже на следующей неделе состоится встреча с руководством клуба, на которой примут решение по летним трансферам.

По словам специалиста, сине-бело-голубым мешает опустошенность, но они приложат все усилия, чтобы выиграть все оставшиеся матчи. Победа над ЦСКА нужна футболистам, чтобы «вручение медалей и чемпионского кубка прошло в хорошей атмосфере», добавил Семак. Сама церемония состоится 12 мая, после чего кубок останется в клубе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Зенит» досрочно стал пятикратным чемпионом России. В свою очередь Александр Кокорин стал первым игроком в истории футбольного первенства СССР и России, который завоевал золотые медали, находясь в СИЗО. Сегодня Пресненский суд Москвы должен огласить приговор Кокорину и Мамаеву.