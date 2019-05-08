«Хочу видеть его в команде» — тренер «Зенита» о судьбе Кокорина

, 13:07 Видео 24

Наставник футбольного клуба Сергей Семак рассказал о подготовке игроков к оставшимся матчам чемпионата России.

Фото: www.globallookpress.com

Тема:
Драка Кокорина и Мамаева 257

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что по-прежнему хочет видеть Александра Кокорина в составе команды. Эти слова прозвучали на пресс-конференции в среду, 8 мая. По информации телеканала 78, уже на следующей неделе состоится встреча с руководством клуба, на которой примут решение по летним трансферам.

По словам специалиста, сине-бело-голубым мешает опустошенность, но они приложат все усилия, чтобы выиграть все оставшиеся матчи. Победа над ЦСКА нужна футболистам, чтобы «вручение медалей и чемпионского кубка прошло в хорошей атмосфере», добавил Семак. Сама церемония состоится 12 мая, после чего кубок останется в клубе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Зенит» досрочно стал пятикратным чемпионом России. В свою очередь Александр Кокорин стал первым игроком в истории футбольного первенства СССР и России, который завоевал золотые медали, находясь в СИЗО. Сегодня Пресненский суд Москвы должен огласить приговор Кокорину и Мамаеву.

Тема:
Драка Кокорина и Мамаева 257
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