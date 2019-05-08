Названа причина смерти Евгения Крылатова

Стала известна причина смерти композитора Евгения Крылатова. Он скончался утром в среду, 8 мая, в возрасте 85 лет от остановки сердца. Дочь народного артиста РФ Мария Крылатова сообщила ТАСС, что Крылатов находился в больнице с двусторонней пневмонией. Дата и время прощания с композитором станут известны позже.

Как ранее писал 5-tv.ru, Евгений Крылатов — автор таких любимых миллионами детей и взрослых в России песен, как «Крылатые качели», «Прекрасное далеко», «Три белых коня», «Кто на новенького», «Колыбельная медведицы» и многих других. Он написал музыку к более чем 150 мультфильмам и кинофильмам, в том числе «Трое из Простоквашино», «Умка», «Дед Мороз и лето», «Достояние республики», «Приключения Электроника», «Чародеи», «Гостья из будущего» и другие.