«Богом данный мелодист»: коллеги-музыканты об ушедшем из жизни Евгении Крылатове

, 17:07 Интервью 554

Композитор, автор музыки к более чем 150 кинофильмам и мультфильмам скончался 8 мая в возрасте 85 лет.

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Фото, видео: www.globallookpress.com

«Богом данный мелодист» — так охарактеризовал ушедшего из жизни в среду, 8 мая, композитора Евгения Крылатова его коллега Максим Дунаевский, с которым они были близко знакомы много лет.

«Он был очень…человеком, я бы сказал, нежным. Очень дружески всегда настроенным ко всем. Никогда не видео его злым, никогда не видео его с кем-то конфликтующим. И как-то жизнь он прожил свою вот именно по-творчески, по-настоящему, в музыке. Богом данный мелодист, абсолютно потрясающий совершенно мелодист, владеющий абсолютно всеми музыкальными тайнами, писавший самую разную музыку», — сказал Дунаевский в интервью 5-tv.ru.

Выдающимся композитором, блестящим мелодистом и потрясающим человеком, которого будет очень не хватать, назвал Евгения Крылатова Игорь Бутман.

«Очень жаль, что мы его больше никогда не увидим, что я его больше никогда не увижу… Столько раз был у него в гостях… Мы были вместе на передаче, выиграли деньги… Но главное, что музыку его мы все будем помнить. Я всегда буду играть его композиции мои любимые — и «Колыбельную медведицы», и «Прекрасное далеко». Всегда буду слушать «Бжик-бжик-бжик — уноси готовенького», то что слушал мной сын, каждые пять минут я должен был включать эту песню из фильма «Достояние республики», — рассказал Бутман.

Лириком-романтиком и трогательно застенчивым человеком считает Евгения Крылатова пианист и композитор Левон Оганезов.

«Он был лирик всегда. И во всех его даже в серьезных песнях у него эти элементы. Вот он лирик-романтик. Но. Удивительно профессиональный. У него нет ни одной лишней ноты…», — говорит музыкант.

Исполнительница песни «Прекрасное далеко» Надежда Лукашевич рассказывает, как счастлива была, когда Евгений Крылатов позвонил трио «Меридиан» и попросил исполнить для телевидения песню «Прекрасное Далеко» из кинофильма «Гостья из Будущего»

«Когда Евгений Павлович попросил нас исполнить эту песню для телевидения, записать ее и потом она прозвучала в „Песне года“ 1985 года, вы знаете, это было и для нас, и для него, и для всей страны какое-то удивление, удивление и восприятие какое-то необыкновенное в связи с тем временем, которое тогда началось, перестройка… Я даже не знаю, как это соединить все, но песня эта звучала еще несколько лет перед Новым годом в как приветствие президента. Потому что в ней столько надежды, столько именно того, что мы ждем от жизни, и то как мы должны жить?»— говорит певица.

Поэт Илья Резник признался, что буквально на днях Евгений Крылатов попросил дописать еще один куплет в песню для кинофильма, но он так и не успел это сделать.

«Это мой грех», — говорит он.

Трагическая новость о смерти композитора застигла Резника в аэропорту «Домодедово» — «как удар грома».

«Ушел классик, классик детской музыки, советской музыки, автор гениальных детских песен „Прекрасное далеко“, „Три белых коня“, „Лесной олень“, „Крылатые качели“, „Песня о шпаге“ — можно перечислять огромное количество потрясающих, светлых, радостных, чистых песен, которые сейчас никто не пишет. Теряет классиков страна, теряет, и замены я не вижу», — сетует Илья Резник.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, популярный советский и российский композитор Евгений Крылатов скончался в возрасте 85 лет утром в среду, 8 мая, в московской больнице.

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