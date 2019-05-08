Синоптики рассказали о погоде в регионах в конце майских праздников

В Гидрометцентре рассказали о погоде в столице и регионах в последние дни майских праздников. Так, заведующая лабораторией Людмила Паршина предупредила о дожде и грозе, которые придут в Москву 8 мая. Температура не должна опуститься ниже 20 градусов тепла. Пасмурная погода сохранится и в последующие дни. Как сообщает РИА Новости, на выходных в столичном регионе воздух прогрелся до +25 градусов.

В Краснодарском крае и Ростовской области пройдут ливни и возможен град. А в Мурманской области прогнозируют мокрый снег.

Синоптики отмечают, что на выходных за Уралом будет аномально тепло. В частности, из-за циклона в Курганской, Челябинской и Тюменской областях столбики термометров достигнут отметки в 30 градусов.

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В Санкт-Петербурге и Ленинградской области 9 мая и в последующие выходные дни погода будет хорошей. Как сообщил 5-tv.ru метеоролог Юрий Куткевич, в День Победы ожидается солнечная, малооблачная погода со слабым ветром, без осадков. Воздух в дневные часы прогреется до 15-16 градусов тепла. А в последующие дни будет еще теплее — до 19-20 градусов, но 10 мая пройдут кратковременные дожди. Зато 11–12 мая осадки маловероятны.

Что касается прогнозируемых первых майских гроз, то, по словам Куткевича, они возможны, но более точно предсказать их возможно только в более краткосрочных прогнозах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России могут узаконить укладку асфальта в непогоду.