В штабе сборной России по хоккею определились с составом на ЧМ в Словакии

Штаб сборной России по хоккею опубликовал расширенный состав национальной команды на грядущий чемпионат мира в Словакии.
В предварительной заявке «Красной машины» — 27 хоккеистов, окончательный список игроков будет назван в Братиславе. Главный тренер Илья Воробьев уже определился с капитаном — им будет нападающий клуба НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук.
📢 Состав национальной сборной России на чемпионат мира: https://t.co/gUW8tbgf4H— Хоккей России (@russiahockey) 8 мая 2019 г.
Верим в вас, ребята! #снамироссия pic.twitter.com/zfDWzTTvDC
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На открытой тренировке 8 мая в подмосковном Новогорске капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отрабатывал взаимодействие в тройке с одноклубником Евгением Кузнецовым и обладателем Кубка Гагарина в составе ЦСКА Кириллом Капризовым. Из-за океана к сборной присоединились также Евгений Малкин, Андрей Василевский, Никита Кучеров и Евгений Дадонов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о досрочной победе российских хоккеистов в Еврохоккейтуре.