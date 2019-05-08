Жильцы дома на улице Карписнкого в Петербурге в интервью 5-tv.ru рассказали о соседстве со странной квартирой, где жила 8-летняя девочка вместе с сотней крыс.

По словам Лилии Ронис, «нелицеприятны» условия, в которых воспитывался ребенок, ей показала на фотографиях одна из соседок.

«Фотографии печального характера: клетка с крысами, захламленность и отсутствие света», — вспоминает женщина.

Она добавила, что около месяца назад их затопило водой из той самой злополучной квартиры.

О дурной славе квартиры 78.ru рассказал и другой сосед по имени Владимир, однако крысы ни разу не попадались ему на глаза.

« Они живут там: бабушка, мама и внучка. Отец девочки умер лет восемь назад, он выпивал крепко. Я был у них давно, еще удивился, как женщины так жить могут. Из деталей — разбросанные везде вещи и запах туалета, больше я туда ни ногой. Видел еще, как мать, я ее хорошо знаю, вот она да, на мусорке роется. Но внешне все выглядят прилично» , — сообщил мужчина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как органы соцзащиты узнали о жутких условиях проживания восьмилетней девочки.