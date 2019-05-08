Жильцы дома на улице Карписнкого в Петербурге в интервью 5-tv.ru рассказали о соседстве со странной квартирой, где жила 8-летняя девочка вместе с сотней крыс.
По словам Лилии Ронис, «нелицеприятны» условия, в которых воспитывался ребенок, ей показала на фотографиях одна из соседок.
«Фотографии печального характера: клетка с крысами, захламленность и отсутствие света», — вспоминает женщина.
Она добавила, что около месяца назад их затопило водой из той самой злополучной квартиры.
О дурной славе квартиры 78.ru рассказал и другой сосед по имени Владимир, однако крысы ни разу не попадались ему на глаза.
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Ранее 5-tv.ru рассказывал, как органы соцзащиты узнали о жутких условиях проживания восьмилетней девочки.