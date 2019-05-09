Вторая полуфинальная встреча закончилась со счетом 2:3. Английский «Тоттенхэм» вырвал победу в игре с голландским «Аяксом» и стал вторым участником финала Лиги чемпионов.

Первый мяч в ворота англичан на пятой минуте встречи забил защитник голландского клуба Маттейс де Лигт. Автор второго гола — полузащитник Хаким Зийех — 36 минута.

Во втором тайме «Тоттенхэм» собрался и выдал голевую серию — буквально за три минуты в ворота «Аякса» два мяча заколотил полузащитник Лукас Моура на 56-й и на 59 минутах. Третий, победный гол также на его счету. Хет-трик Моура исполнил на последней минуте компенсированного времени матча.

Первый матч противостояния закончился гостевой победой «Аякса», в котором он обыграл английский клуб со счетом 0:1. Голом отметился полузащитник Джони ван де Бек на 15 минуте. Гол вызвал неоднозначную реакцию, некоторые посчитали, что он был забит из положения вне игры.

Финал престижного турнира пройдет в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» 1 июня 2019 года.

В истории розыгрыша Лиги чемпионов единственный клуб, который пробился в финал после поражения первой полуфинальной встречи на домашней. Это был как раз «Аякс» — в сезоне 1995/96 он прошел «Панатинаикос» — 0:1 дома, 3:0 в гостях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о первом финалисте нынешнего розыгрыша ЛЧ — «Ливерпуль» сенсационно разгромил «Барселону» на домашней арене со счетом 4:0.