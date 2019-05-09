«Сенсация — 2!» Финал Лиги чемпионов разыграют клубы из Англии — видео

, 0:04 Видео 623

«Тоттенхэм» забил на последней минуте компенсированного времени матча и по сумме двух встреч вышел в финал престижного европейского турнира.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com, Twitter @SunnySoCalRob25

Тема:
Лига Чемпионов 86

Вторая полуфинальная встреча закончилась со счетом 2:3. Английский «Тоттенхэм» вырвал победу в игре с голландским «Аяксом» и стал вторым участником финала Лиги чемпионов.

Первый мяч в ворота англичан на пятой минуте встречи забил защитник голландского клуба Маттейс де Лигт. Автор второго гола — полузащитник Хаким Зийех — 36 минута.

Во втором тайме «Тоттенхэм» собрался и выдал голевую серию — буквально за три минуты в ворота «Аякса» два мяча заколотил полузащитник Лукас Моура на 56-й и на 59 минутах. Третий, победный гол также на его счету. Хет-трик Моура исполнил на последней минуте компенсированного времени матча.

Первый матч противостояния закончился гостевой победой «Аякса», в котором он обыграл английский клуб со счетом 0:1. Голом отметился полузащитник Джони ван де Бек на 15 минуте. Гол вызвал неоднозначную реакцию, некоторые посчитали, что он был забит из положения вне игры.

Финал престижного турнира пройдет в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» 1 июня 2019 года.

В истории розыгрыша Лиги чемпионов единственный клуб, который пробился в финал после поражения первой полуфинальной встречи на домашней. Это был как раз «Аякс» — в сезоне 1995/96 он прошел «Панатинаикос» — 0:1 дома, 3:0 в гостях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о первом финалисте нынешнего розыгрыша ЛЧ — «Ливерпуль» сенсационно разгромил «Барселону» на домашней арене со счетом 4:0.

Тема:
Лига Чемпионов 86
8 мая
Прогноз на полуфинал Лиги чемпионов «Аякс» — «Тоттенхэм»
8 мая
Месси, чао! «Ливерпуль» сенсационно разгромил «Барсу» и вышел в финал Лиги чемпионов
7 мая
Сможет ли «Ливерпуль» сотворить чудо и пройти «Барселону» в ½ Лиги чемпионов
2 мая
Лионель Месси и «Барселона» разгромили «Ливерпуль» на «Камп Ноу»
1 мая
«Аякс» победил «Тоттенхэм» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов
18 апр
«Тоттенхэм» выстоял в Манчестере и вышел на «Аякс» в полуфинале Лиги чемпионов
17 апр
«Ливерпуль» обыграл «Порту» и вышел на «Барселону» в полуфинале Лиги чемпионов
17 апр
В Манчестере и Порту определяются участники полуфинала Лиги чемпионов
17 апр
«Порту» против «Ливерпуля» — где посмотреть матч Лиги чемпионов онлайн 17 апреля
16 апр
«Сенсационная история!»: «Аякс» обыграл «Ювентус» в ¼ Лиги чемпионов со счетом 2:1

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

5:05
Стало известно, почему у ребенка Меган Маркл и принца Гарри такое странное имя
4:42
Видео: Самодельное взрывное устройство обнаружено у Черкизовского пруда в Москве
4:15
Видео: Нерпенка спасли волонтеры из Петербурга
3:51
День Победы глазами туристов: Тысячи иностранцев приехали в РФ на главный праздник страны
3:30
Гороскоп на 9 мая: Львы, доверьтесь божественному плану!
3:07
«Ку-ку, мой маленький!»: Истребитель ВКС РФ сопроводил ударный беспилотник ВВС США — видео
2:43
Лидер украинской группы «Океан Эльзы» собрался во власть
2:27
Видео: Как Владивосток готовится встречать День Победы
2:02
Видео: Кокорин и Мамаев могут не доехать до колонии и вскоре выйти на свободу
1:39
Владимир Зеленский опубликовал фото со связной УПА*
1:23
Стало известно, сколько ветеранов Великой Отечественной войны живет в России
0:57
«Не смог пойти на такую жертву»: Дима Билан рассказал, почему не женился
0:42
Видео: Петербурженка забыла о воспитании маленькой дочери из-за любви к крысам
0:30
Новый министр Норвегии разрешила людям пить, курить и есть мясо «сколько хочется»
0:21
Бортич похвасталась поездкой на родину в Белоруссию со своим возлюбленным
0:04
«Сенсация — 2!» Финал Лиги чемпионов разыграют клубы из Англии — видео
0:02
Пять решений советских конструкторов, которые помогли победить в войне
23:31
Фото: Непогода могла стать причиной смертельного ДТП в подмосковной Лобне
23:14
Ефремов-младший крутит тайный роман со звездой «Орла и решки»?
22:59
МИД РФ требует расследовать избиение корреспондента РИА Новости в Париже

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Три самых необычных способа покрасить яйца к Пасхе
День весны и труда — что это за праздник и почему его отмечают
6 мая — день начала Рамадана. Как правильно поститься

Цифры дня

«Светская хроника» — еще больше звездных новостей!

Программа «Светская хроника» принесла Пятому второе место среди всех федеральных каналов 19 апреля в ночном показе по России в целом. Узнавать все новости из жизни звезд в главном тележурнале страны стало хорошей традицией для россиянок.

Для рекламодателей

Новости канала

27 работ Пятого канала вышли в финал ежегодного конкурса «МедиаБренд»

Опубликован шорт-лист VII ежегодного конкурса «МедиаБренд». Пятый канал стал финалистом в рекордном количестве номинаций.

5-tv.ru

Пресса о компании

В финал конкурса «МедиаБренд» вышли 27 работ Пятого канала

Во вторник, 7 мая, опубликован шорт-лист конкурса «МедиаБренд». В 23 номинациях в финале представлено сразу 27 работ Пятого канала. Это рекордный показатель.

5-tv.ru

Реклама