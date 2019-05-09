«Пуговка» из «Папиных дочек» страдает от шлейфа детской популярности

Известная российская актриса Екатерина Старшова, страдает от своей известности. Артистка стала невероятно популярной благодаря роли «Пуговки», которую она, будучи маленькой девочкой, сыграла в ситкоме «Папины дочки». Теперь шлейф былой популярности очень мешает ей строить свою жизнь дальше. Instagram @ekstarshova

Так, по словам 17-летней Екатерины, ее постоянно узнают на улицах и в общественных местах. При этом, она жалуется на то, что часто люди не стесняясь, пытаются либо сфотографировать ее, либо сфотографироваться с ней. Это очень огорчает выросшую «Пуговку».

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Между тем, Екатерина, никак не отождествляет себя со своей бывшей героиней, она живет своей жизнью. Катя окончила школу, и собирается поступать в вуз на медицинскую специальность. Об этом Екатерина рассказала на своей странице в Instagram.

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