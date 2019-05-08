Звезда «Папиных дочек» Мельникова перестала скрывать лицо сына Смольянинова

Звезда сериала «Папины дочки» Дарья Мельникова перестала прятать от глаз интернет-общественности лицо своего первенца — сына Артура. Дарья замужем за актером Артуром Смольяниновым, у пары двое сыновей — старший Артур, родившийся в 2015 году и младший, появившийся на свет в декабре 2018 года.

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Пара скрывает не только имя младшего ребенка, звездные родители публикуют фото детей сделанные таким образом, чтобы их лица были не видны. И вот Дарья в своем Instagram впервые разместила фотографию со старшим сыном. Лицо мальчика скрывают только солнцезащитные очки.

Фолловеры тут же принялись обсуждать — на кого больше похож Артур-младший, на маму или на папу? Пока перевес в споре не одержала ни одна из сторон.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что по признанию супруги Смольянинова, до рождения детей она была «жуткой эгоисткой» и жила только для себя.