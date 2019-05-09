В небо над Дворцовой площадью Санкт-Петербурга взмыла военная авиация — самолеты и вертолеты участвуют в параде в честь Дня Победы. Парад стартовал в 10:00 по московскому времени — по площади промаршировали более 4,5 тысячи военнослужащих, в том числе курсантов военных училищ, а также проехали 110 единиц техники. В воздух поднялись более 20 самолетов и вертолетов ВКС России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что от воздушной части парада пришлось отказаться в Москве — помешала непогода. Там, по плану, над Красной площадью должны были пройти пять вертолетных групп и 16 групп самолетов, среди которых две группы Су-34, Су-35С, дальний сверхзвуковой Ту-22М3 и вертолеты Ка-52, прозванные «Аллигаторами».