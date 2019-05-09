Ведущего BBC уволили за сравнение ребенка Меган Маркл и принца Гарри с шимпанзе

, 14:55 Фото 872

Дэнни Бейкер выложил шуточный твит, но получил вполне серьезную реакцию.

Фото: www.globallookpress.com

Ведущий Дэнни Бейкер, до недавнего времени работавший на ВВС, выложил в Twitter шуточный пост. К нему была прикреплена черно-белая фотография, на которой мужчина и женщина ведут под руки шимпанзе в костюме, котелке и с тросточкой.
«Королевский ребенок покидает больницу», — подписал Бейкер, намекая на первенца Меган Маркл и принца Гарри.

Twitter

Шутка Бейкера вызвала шквал недовольства со стороны британцев и ведущему пришлось удалить твит и извиниться. Однако, это не спасло его от увольнения — он рассказал, что вынужденно покидает радиовещательную компанию у себя на странице.

До этого он рассказывал, что его двери осаждают таблоиды. Корреспондент Daily Mail, к примеру, спрашивал Бейкера, считает ли тот, что темнокожие люди похожи на обезьян. Вероятно, таким образом он хотел увязать твит Бейкера с тем, что мать Маркл — афроамериканка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему у ребенка Меган Маркл и принца Гарри такое странное имя.

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