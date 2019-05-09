Названо место прощания с композитором Евгением Крылатовым

Прощание с автором песен «Крылатые качели» и «Прекрасное далеко» — Евгением Крылатовым — пройдет в храме иконы Божией Матери «Отрада и утешение» на Ходынском поле в Москве в субботу, 11 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сына композитора — Павла Крылатова.

«Прощание с Евгением Павловичем пройдет в первой половине дня в субботу, 11 мая, в храме иконы Божьей Матери „Отрада и утешение“ на Ходынском поле, это при Боткинской больнице», — сказал Крылатов-младший.

Похороны, по его словам, пройдут в этот же день на Митинском кладбище.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что знаменитый композитор скончался в возрасте 85 лет в среду, 8 мая, в одной из столичных больниц, где находился с двусторонней пневмонией. Официальная причина смерти — остановка сердца.