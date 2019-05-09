Экс-жена Глушакова могла изменять футболисту с адвокатом избитого Пака

Бывшая жена капитана московского «Спартака» Дениса Глушакова — Дарья — могла изменять футболисту с адвокатом чиновника Минпромторга Дениса Пака — Геннадием Удуняном. Об этом пишет StarHit.

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По информации источников издания, Дарья Глушакова и Геннадий Удунян уже достаточно давно состоят в отношениях, но стараются скрывать это, поскольку юрист официально женат и воспитывает двоих сыновей. Однако в начале мая их заметили на совместном отдыхе в Дубае.

Instagram @advokat_udunian

Удунян представляет интересы чиновника Минпромторга, которого 8 октября 2018 года в московском кафе «Кофемания» ударил стулом футболист петербургского «Зенита» Александр Кокорин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что несмотря на то, что брак Дениса Глушакова и Дарьи официально расторгнут, бывшие супруги продолжают борьбу друг с другом. Спортсмен не согласен с решением суда, согласно которому две его дочери остаются с матерью. Недавно он запретил старшей из них выезжать за границу.