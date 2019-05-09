Стало известно, где похоронят Сергея Доренко

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Известный российский журналист скончался в возрасте 59 лет вечером 9 мая.

Фото: ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Тема:
Умер Сергей Доренко 11

Известный российский журналист Сергей Доренко будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из знакомых Доренко. Когда будет похоронен журналист, пока неизвестно, однако ожидается, что это станет известно 10 мая.

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко разбился в Москве на своем любимом мотоцикле марки Triumph. Как стало известно 5-tv.ru, Доренко не справился с управлением и упал, будучи за рулем двухколесного друга, на Николоямской улице в четверг, 9 мая в районе Земляного вала. Предположительно, у 59-летнего журналиста остановилось сердце. Спасти его врачам не удалось.

Ранее 5-tv.ru публиковал последнее прижизненное видео с участием Сергея Доренко.

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