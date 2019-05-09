Опубликовано последнее прижизненное видео с участием Сергея Доренко

В распоряжении 5-tv.ru оказалось последнее прижизненное видео с участием журналиста Сергея Доренко, который в четверг, 9 мая, упал с мотоцикла в центре Москвы и скончался. Предположительно, у 59-летнего теле- и радиоведущего остановилось сердце. Спасти его не удалось.

На кадрах, которые на странице в Instagram разместил переводчик Бронислав Виногродский, видно, как Доренко садится за руль мотоцикла. Также Виногродский опубликовал и последние прижизненные фотографии своего друга. На них журналист улыбается. Примечательно, что первое видео украшает надпись «праздник».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что изначально произошедшее считалось ДТП, поскольку мотоцикл Сергея Доренко врезался в ограждение. Сейчас в районе центральной улицы Земляной вал, где журналиста настигла смерть, работают экстренные службы.