Первые подробности аварии с Сергеем Доренко

Известный российский журналист, теле и радиоведущий Сергей Доренко скоропостижно скончался в четверг, 9 мая, в центре Москвы.

Как стало известно 5-tv.ru, вызов на станцию «скорой помощи» поступил в 18.54. Звонивший сообщил, что человек за рулем мотоцикла упал в районе улицы Земляной вал. Приехавшие на вызов медики реанимировали Доренко один час двадцать минут.

Смерть была констатирована в 20.20 по московскому времени. Предварительно, многие подумали, что это ДТП, так как мотоцикл журналиста врезался в ограждение. Сам Доренко не получил травм.

По предварительной информации, у 59-летнего Сергея Доренко остановилось сердце.