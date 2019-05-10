5-tv.ru публикует видео реанимации Сергея Доренко

5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры, на которых видно, как медики производят реанимацию известного российского журналиста Сергея Доренко. По предварительной информации у него внезапно возникли проблемы с сердцем, когда он находился за рулем мотоцикла и ехал по Москве.

Кадры реанимации сделаны на Земляном Валу в столице. Сергея Доренко медики аккуратно кладут на носилки и увозят на машине скорой помощи. Спасти журналиста врачи пытались более часа, однако Сергей Доренко скончался в возрасте 59 лет. По предварительной информации, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, однако окончательный диагноз станет известен лишь после вскрытия.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с камеры наружного видеонаблюдения, которая запечатлела момент гибели Сергея Доренко.