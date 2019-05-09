Камера наружного видеонаблюдения запечатлела момент гибели Сергея Доренко

Камера наружного видеонаблюдения запечатлела момент гибели известного российского журналиста Сергея Доренко. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» скончался вечером 9 мая.

На кадрах, которые оказались в распоряжении 5-tv.ru можно увидеть, как Сергей Доренко едет на мотоцикле по дороге в Москве. В какой-то момент он теряет управление, байк разворачивает и выносит на встречную полосу. В этот момент теле- и радиоведущий уже потерял сознание. В автомобильном потоке мотоцикл доехал до отбойника и рухнул.

По предварительной информации, Доренко стало плохо с сердцем, когда он ехал за рулем. После того, как журналист потерял управление над байком, он упал с мотоцикла, но не получил физических травм. Врачи пытались реанимировать Доренко более часа, но не смогли спасти ему жизнь.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что стало известно, где похоронят Сергея Доренко.