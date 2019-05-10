Принц Арчи мог получить имя в честь кота Меган Маркл

Принц Арчи, родившийся 6 мая в семье Меган Маркл и принца Гарри мог получить свое имя в честь кота, сообщает таблоид The Sun. Об этом изданию рассказал близкий друг семьи Маркл.

По его словам, кота по имени Арчи спасла мать Меган, Дориа. Будущая герцогиня любила играть с питомцем, «он стал важной частью семьи». Свое имя кот получил в честь серии комиксов Archie, которые Меган собирала с отцом. Долгожданный младенец появился на свет ранним утром 6 мая, и получил необычное имя Арчи Харрисон Маунтбаттен-Виндзор. В линии престолонаследия он седьмой по счету.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что могут означать остальные части длинного и сложного имени первенца Меган Маркл и принца Гарри.