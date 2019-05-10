Никита Пресняков обрадовался результатам МРТ и встал на скейт

Никита Пресняков поделился с подписчиками радостной информацией — он получил данные своей МРТ и ему вновь можно заниматься спортом. Полтора года он не мог даже бегать — всему виной была травма. Теперь врачи разрешили ему вернуться к физической активности.

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В своем Instagram Никита Пресняков выложил нарезку того, как он катается на скейтборде на специальной рампе.

«Полтора года я даже не бегал, а в вертикальной рампе катался очень давно, лет в 19! За один день быстро вспомнил многое!» — радуется Пресняков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, зачем Никита Пресняков обратился к медикам.