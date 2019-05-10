Автобус с туристами упал с десятиметровой высоты в горном районе японской префектуры Гумма в центре главного острова страны Хонсю. Из 18 пассажиров 14 получили серьезные травмы, все они госпитализированы.

ЧП произошло в тот момент, когда на стоянке возле обрыва туристы уже заняли свои места в автобусе, а водитель, забыв поставить его на ручной тормоз, укладывал чемоданы снаружи в багажный отсек.

Возраст туристов от 50 до 80 лет. Сам 66-летний предполагаемый виновник произошедшего арестован.

Ранее 5-tv.ru показывал видео, как автобус с полицейским оркестром врезался в стоянку такси в Мексике.