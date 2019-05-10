Пугачева и Николаев едва не попали под колеса автобуса в день рождения певца

Композитор и певец Игорь Николаев рассказал жуткие подробности инцидента, при котором они с Аллой Пугачевой едва не попали под колеса автобуса.

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По его словам, трагедия могла случиться 17 января много лет назад — в его день рождения, когда они решили подурачиться и покататься на улице на санках.

«Я ее на санки посадил. У нее была такая белая песцовая шуба. С такой же шапкой круглой песцовой на голове. И я вывез ее через арку. И вот наш дворик кончился, и проезжая часть. А на улице снега нет. И асфальт. И санки застряли», — приводит слова музыканта KP.RU.

В этот момент Пугачева и Николаев увидели, как на них несется автобус, которому свернуть некуда, так как по обеим сторонам дороги двухметровые сугробы.

«И мы смотрим, как обреченные на это, мы даже не пошевелились», — поделился исполнитель.

Каким-то чудом водитель смог затормозить прямо перед артистами. Николаев вспоминает, что в тот момент понимал, что сейчас их «спаситель» начнет их избивать за такую оплошность на проезжей части. Но, по его словам, Примадонна как всегда лихо сымпровизировала — она сняла шапку, чтобы водитель ее узнал, и для достоверности спела пару куплетов из своих шлягеров.

Растерянному мужчине ничего не оставалось делать, как сменить гнев на милость.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео запрещенного в СССР клипа Пугачевой.