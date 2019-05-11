«Педофил я, понимаешь»: Игорь Николаев откровенно рассказал про тяжелое прошлое

Известный российский певец и композитор Игорь Николаев рассказал об ужасах, которые ему пришлось пережить в прошлом. Речь идет о годах, когда он был женат на певице Наташе Королевой, которая младше его на 13 лет. Признание прозвучало в эфире на телеканале «ТВЦ».
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В браке с популярной певицей Игорь Николаев был с 1992 по 2001 год. Сейчас 59-летний музыкант женат на 36-летней Юлии Проскуряковой.
Сейчас, рассказал артист, разницу в возрасте с его новой супругой не замечает не только общество, но и он сам. По словам Игоря Николаева, Юлия Проскурякова может быть и строгой, и собеседником, и партнером и матерью их ребенка — кем угодно.
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