«Педофил я, понимаешь»: Игорь Николаев откровенно рассказал про тяжелое прошлое

Известный российский певец и композитор Игорь Николаев рассказал об ужасах, которые ему пришлось пережить в прошлом. Речь идет о годах, когда он был женат на певице Наташе Королевой, которая младше его на 13 лет. Признание прозвучало в эфире на телеканале «ТВЦ».

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В браке с популярной певицей Игорь Николаев был с 1992 по 2001 год. Сейчас 59-летний музыкант женат на 36-летней Юлии Проскуряковой.

«Парадокс заключается в том, что в предыдущем браке, хотя там я был старше всего-навсего на 13 лет, там постоянно вот эта история, что вот, он — педофил. Педофил я, понимаешь. Хотя там всего разница-то была маленькая, но там была вот эта история, которая почему-то, почему-то всех раздражала. В то же время и привлекала, и раздражала. А здесь — наоборот. Хотя Юлька младше меня на 22 года. Никто мне этого не говорит и не видит. Это совершенно удивительная вещь. Но все равно это некая такая кость, которую ты бросаешь обществу, чтобы ее так покусали, пожевали», — признался Игорь Николаев в эфире программы.

Сейчас, рассказал артист, разницу в возрасте с его новой супругой не замечает не только общество, но и он сам. По словам Игоря Николаева, Юлия Проскурякова может быть и строгой, и собеседником, и партнером и матерью их ребенка — кем угодно.

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