Ученые назвали новую опасность аппендицита

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Исследователи в США выявили взаимосвязь между удалением отростка слепой кишки и тяжелым неврологическим заболеванием.

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Фото, видео: www.globallookpress.com

Ученые выявили новую, неизвестную до настоящего времени опасность удаления отростка слепой кишки у человека.

Специалисты Кейсовского университета в американском Кливленде проанализировали данные о состоянии здоровья 62 миллионов пациентов. Согласно результатам исследования, у 448 тысячи из них был в свое время удален аппендикс. Об этом сообщает Утро.ру.

Позже выяснилось, что у без малого четырех с половиной тысяч из них диагностировали болезнь Паркинсона, то есть почти у 1% обследованных. Среди тех, у кого аппендицита не было, болезнь Паркинсона была диагностирована только у 0,29% пациентов.

Ученые пока не берутся утверждать, что именно резекция отростка слепой кишки провоцирует у человека развитие болезни Паркинсона. Поэтому исследование этой неожиданной взаимосвязи продолжится.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российские врачи научились диагностировать болезнь Паркинсона на ранней стадии.

 
 

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