МИД РФ: США отказали в визе российским дипломатам

Нескольким российским дипломатам власти США отказали в выдаче визы. Именно по этой причине представители российского дипкорпуса не смогли принять участие в работе Третьего подготовительного комитета конференции 2020 участников Договора о нераспространении ядерного оружия в штаб-квартире Организации объединенных наций в Нью-Йорке. Работа комитета проходила с 29 апреля по 10 мая 2019 года. Об этом сообщает RT.

По мнению директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимира Ермакова, возглавлявшего делегацию РФ, США грубейшим образом нарушили международные нормы. Он назвал произошедшее — « абсурдом с и абсолютно недопустимой ситуацией».

По Соглашению 1947 года о штаб-квартире ООН США обязаны не только не препятствовать проезду в район размещения центральных учреждений ОНН представителям стран-членов этой организации, но и выдавать визы «безвозмездно и в возможно короткий срок».

Владимир Ермаков уверен, что в случае, если российским дипломатам власти США не выдадут визы до конца 2019 года, не исключено, что руководству ООН придется переносить работу комитета в другую страну, которая, по его словам «способна ответственно подходить хотя бы к выполнению своих организационно-технических обязательств перед ООН».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как делегация Совета Федерации отменила поездку в Нью-Йорк из-за визовых ограничений.