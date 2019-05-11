Церемония прощания с композитором Евгением Крылатовым началась Москве

В Московсковском доме композиторов в субботу 11 мая проходит гражданская панихида по автору «Крылатых качелей» Евгению Крылатову. Лауреат множества премий и государственных наград скончался в минувшую среду на 86-м году жизни. Последний месяц он провел в больнице из-за двусторонней пневмонии.

Коллеги и поклонники артиста стали прибывать на церемонию к 11 часам утра. Как сообщает РИА Новости, одними из первых прибыли поэт-песенник Юрий Энтин, журналист Андрей Малахов, актер Александр Олешко. После церемонии прощания Евгения Крылатова похоронят на Митинском кладбище в Москве.

Знаменитый композитор написал музыку к таким фильмам, как «Приключения Электроника», «Чародеи», «Ох уж эта Настя», мультфильмам «Умка», «Каникулы в Простоквашино», «Дед Мороз и лето» и многим другим.

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