Ольга Серябкина получила травму на съемках клипа

Ольга Серябкина, выступающая под псевдонимом MOLLY, продолжает активную творческую деятельность. Вслед за альбомом «Косатка в небе», она начала работать над новым видеоклипом. Но съемки чуть не сорвались, когда Серябкина получила травму в одной из сцен, сообщает starhit.

На фото видно, как на лбу Серябкиной красуется кровавая ссадина. Тем не менее, это не помешала съемкам, и она продолжила их. Рана же стала продолжением образа.

«Помощь врачей не понадобилась. Сейчас Ольга чувствует себя отлично, но в первые минуты мы очень опасались за ее здоровье, потому что падение выглядело весьма устрашающим» , — цитирует представителя звезды издание.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фанаты раскритиковали Серябкину, ставшую блондинкой.