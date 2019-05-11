Сергей Лазарев подкрепился физраствором и провел вторую репетицию на Евровидении

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Артист признался, что во время репетиции не вся техника на сцене сработала, но к началу конкурса все обещали починить.

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Фото, видео: Instagram @lazarevsergey, ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Сергей Лазарев, представляющий Россию на песенном конкурсе «Евровидение-2019», в субботу, 11 мая, провел на сцене в Тель-Авиве уже вторую репетицию своего номера. О том, как она проходила, певец подробно отчитался в своем Instagram.

«Раннее утро, на самом деле очень тяжело репетировать, особенно такие тяжелые песни вокальные утром, в 10 утра, но ничего не поделаешь, таков график, такое распределение», — рассказал Лазарев в Stories.

Он признался, что перед тяжелой работой ему необходимо укрепить организм.

«Ну, и по традиции сейчас Катечка будет заливать мне физрастворчику чуть-чуть, смоет мне всякую бякость», — говорит певец на видео.

Позже, по окончании репетиции Лазарев рассказал, что в целом она прошла хорошо, однако не вся техника сработала как следует. Неполадки, о которых он пообещал рассказать позже, нужно успеть устранить до 16 мая, когда предстоит выступление. После этого Лазарев направился на еще одну репетицию — на прогон церемонии открытия и представления участников конкурса, которая состоится уже в воскресенье, 12 мая.

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А накануне российский артист померился силами с азербайджанским участником «Евровидениия-2019» Чингизом Мустафаевым. Но не вокальными, физическими — на тренажерах, установленных на городском пляже Тель-Авива.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошла первая репетиция Сергея Лазарева на сцене «Евровидения» в Тель-Авиве.

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