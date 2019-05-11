Певица Жасмин пожаловалась поклонникам на кусающих ее детей. По словам артистки, она страдает не только от «нападений» собственных чад, но и от незнакомых малышей. Своими переживаниями на эту тему она поделилась в Instagram.

«Однажды меня даже на сцене укусил какой-то ребятенок, который вышел ко мне танцевать. Не знаешь, радоваться тому, что, видимо, я вкусная или переживать за синяки?» — написала Жасмин.

К посту певица прикрепила видео с младшим сыном Мироном, на котором отчитывает его за укусы. Эти кадры очень развеселили пользователей.

«Ну простите уже его!» — прокомментировал один из юзеров.

«Это не ребенок, это чудо!» — добавил другой.

«Простите детеныша, он же такой хороший!» — не сдержался еще один подписчик артистки.

Певица воспитывает троих детей — Маргариту, Михаила и Мирона.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Жасмин рассталась с мужем.