«Я свободен!»: Дети Пугачевой и Галкина оказались поклонниками Кипелова

Максим Галкин опубликовал в своем Instagram любимое видео из детского архива, из которого становятся ясны музыкальные предпочтения Гарри. На записи, сделанной, наверное, полгода-год назад, мальчик завороженно слушает на планшете композицию «Беспечный ангел» в исполнении группы «Ария». Лиза же тем временем пытается напеть папе другую любимую песню брата «Я свободен», чем выводит из себя юного поклонника Кипелова.

«Как же я люблю это видео!» — написал юморист.

Поклонники с Максимом Галкиным абсолютно солидарны и наперебой восхищаются артистизмом девочки и серьезностью мальчика.

«Ну вот, не дали Лизе петь!»

«С рождения мужчина не сможет терпеть женский ор», — пишут комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Гарри Галкин отчитал отца, когда тот снимал его на видео под дождем по дороге к замку.