Видео: В пригород Дамаска доставлен гуманитарный груз

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Представители российского Центра по примирению враждующих сторон раздали людям продовольственные наборы, в которые входят рис, мука, сахар и консервы.

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Фото, видео: Пятый канал

Восточная Гута — один из наиболее пострадавших от действий террористов пригород Дамаска. Постепенно и он приходит в себя от войны. Но после почти семилетней оккупации, быстро восстановить разрушенное и уничтоженное не получается, как бы не старались и власти, и сами жители. И пока здесь рассчитывают на помощь России.

Район Восточной Гуты Месраба сегодня мало чем отличается от соседних. Кое-как заработали магазины, восстанавливаются поликлиники и больницы. И очередного гуманитарного конвоя, организованного российским Центром по примирению враждующих сторон, здесь очень ждали.

«Многие из тех, кто бежал от боевиков, уже вернулись. Мы восстановили электро- и водоснабжение, помогаем семьям восстанавливать жилье. Но ситуация с продуктами пока очень сложная. Около полтысячи семей особенно нуждаются сегодня в вашей помощи. Мы очень благодарны Росси за то, что она делает для нас и надеемся, что это не последняя такая акция», — сказал глава администрации Аднан Абдель Хани.

«Руководством центра было принято решение по выдаче продовольственных наборов, включающих в себя рис, муку, сахар и консервы мясные наиболее нуждающимся жителям данного населенного пункта», — представитель ЦПВС Александр Макаренко.

До войны население Месрабы было больше 13 тысяч. Сейчас и восемь не наберется, но люди уже начали возвращаться — просто устали ютиться в лагерях беженцев.

«Раньше очень сложно было. Сейчас лучше стало. Так что мне есть за что благодарить Россию и наши власти. Ребенка в наших условиях прокормить сложно, а те продукты, которые нам сегодня дали будут хорошей помощью», — сказала местная жительница Рамин.

Пока в Восточной Гуте гуманитарная ситуация не справится, наши военные не перестанут отправлять сюда конвой и с продовольствием. И, конечно же, их будут здесь очень ждать.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что военные из РФ на базе Хмеймим обеспечены необходимым для службы и отдыха.

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