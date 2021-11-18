Врачи рассказали, какие сны предвещают скорую смерть

Современная психотерапевтическая медицина во многом основывается на учении всемирно известного австрийца Зигмунда Фрейда — основателя психоанализа, творившего в первой половине XX века. Как известно, этот ученый рассматривал психологию человека, в том числе, сквозь призму его сновидений.

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В наше время врачи продолжают изучать сны тяжелобольных пациентов, чья кончина уже неминуема. Они пришли к выводу, что незадолго до смерти таким людям снится, что они постоянно куда-то двигаются: пакуют чемоданы, едут в поезде, летят в самолете, однако не могут определить точку прибытия. При этом часто их сопровождают уже умершие люди.

Однако самый распространенный сюжет «предсмертных» снов — встреча с усопшими родственниками. Такие сновидения не вызывают панику, наоборот — персонажи сна показывали приятные моменты жизни пациента, говорили добрые слова и подбадривали. По словам медиков, такие сны психологически воздействуют на больных, создают чувство комфорта и покоя перед неизбежной смертью .

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