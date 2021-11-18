Врачи рассказали, какие сны предвещают скорую смерть
Эксперты проанализировали сновидения тяжелобольных пациентов, чья кончина уже неминуема, и пришли к неожиданным выводам.
Фото: ТАСС, www.globallookpress.com
Современная психотерапевтическая медицина во многом основывается на учении всемирно известного австрийца Зигмунда Фрейда — основателя психоанализа, творившего в первой половине XX века. Как известно, этот ученый рассматривал психологию человека, в том числе, сквозь призму его сновидений.
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В наше время врачи продолжают изучать сны тяжелобольных пациентов, чья кончина уже неминуема.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как, по мнению ученых, распознать потенциального изменника.
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